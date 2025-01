“Come Rocky Balboa”, al President Duccio Forzano porta in scena la sua vita

Il Teatro President di Piacenza è pronto a ospitare un evento davvero speciale.

Il 15 gennaio, alle 11.30, andrà in scena l’anteprima nazionale dello spettacolo “Come Rocky Balboa”, scritto e interpretato da Duccio Forzano, uno dei registi più apprezzati e influenti della televisione italiana.

Con un curriculum che include sei edizioni del Festival di Sanremo, collaborazioni di grande successo con artisti del calibro di Fiorello e Paolo Bonolis, e la regia di programmi cult come “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, Forzano ha costruito una carriera straordinaria dietro le quinte. Questa volta, però, si presenta in una veste inedita: per la prima volta abbandonerà il suo consueto ruolo di regista per salire sul palco come attore e monologhista, raccontando la sua vita e la sua carriera in uno spettacolo dal forte impatto emotivo. La platea dell’anteprima sarà composta da 300 studenti del Liceo Colombini, che avranno l’opportunità di assistere in esclusiva a questa performance.

L’iniziativa non si limita però al solo pubblico scolastico: tutti gli interessati avranno la possibilità di assistere all’esibizione (ingresso sarà gratuito, è necessario prenotare il proprio posto al numero 349.8905841). Un progetto ambizioso e dal respiro nazionale, prodotto da Dipende, Gufo Entertainment, in collaborazione con Bewonder di Andrea Baldini. “Sono davvero felice – commenta Forzano, attualmente regista di Domenica In condotta da Mara Venier – di portare sul palco questo copione, che rappresenta per me un’occasione per condividere la mia storia personale. In ‘Come Rocky Balboa’, ispirato all’omonimo libro che ho scritto nel 2016, racconto le sfide, le difficoltà e i successi che hanno segnato la mia vita e la mia carriera. È un momento di apertura totale verso il pubblico, un’occasione per offrire spunti che possano ispirare le persone a guardare la propria vita sotto una nuova luce”.