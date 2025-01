Serata culturale – Il gatto selvatico in Val Boreca: le prime immagini – Ore 21 presso la sede del CAI Piacenza, i fotografi Paolo Rossi e Nicola Rebora presenteranno le prime immagini del gatto selvatico europeo in Val Boreca, raccontando la loro affascinante avventura alla scoperta di questo elusivo felino e condividendo dettagli e aneddoti della ricerca sul campo.

Domani, Sabato 18

PIACENZA

Via Roma Rat Market – Rathaus, dalle 10 alle 19 appuntamento imperdibile per gli appassionati di shopping, con l’opportunità di scoprire abbigliamento vintage, vinili e creazioni handmade, tra i banchetti degli espositori ricchi di pezzi unici.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna oggi e domani, con un solo biglietto, si potrà accedere sia alla Cupola del Guercino che a quella del Pordenone, per ammirare una vista mozzafiato sulla città e sulle opere d arte. Le salite alla Cupola del Guercino sono alle 15, 16 e 17, mentre alla Cupola del Pordenone alle 16 e 17. Prenotazione consigliata.

La Mole Armonica – Teatro Municipale, ore 21 dopo il successo nei Concerti del Quirinale di Radio3, l ensemble barocco dell Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai si esibirà con un programma che include brani di virtuosi del violino tra Seicento e Settecento: Sinfonia e Concerto di Giovanni Antonio Giay e Giovanni Battista Somis, Suite dall opera Scylla et Glaucus di Jean-Marie Leclair, e Concerto grosso di Pietro Antonio Locatelli e Giuseppe Valentini.

Percorsi indisciplinati: Le opere d arte raccontate da non storici dell arte – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16 primo appuntamento del ciclo “Percorsi indisciplinati”, intitolato “Legno, tela, colore. La vita materiale dei dipinti Ricci Oddi”. Il restauratore Giuseppe De Paolis guiderà i partecipanti alla scoperta delle opere sotto il profilo conservativo, esplorando materiali, supporti, foderature, telai e alterazioni cromatiche. Con la partecipazione della direttrice Lucia Pini, il percorso offrirà uno sguardo unico sulla “vita materiale” delle opere, svelandone storie e segreti.

FIORENZUOLA

Aldo Braibanti – Frammenti dal Fondo dell artista – Centro Culturale Aldo Braibanti mostra dedicata all eclettico artista Aldo Braibanti, con una selezione di materiali provenienti dal suo Fondo, tra cui libri, disegni, filmati e carteggi. L evento offre un’opportunità unica per conoscere la personalità innovativa di Braibanti. La mostra è visitabile oggi e domani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

SAN GIORGIO

Scrittrici in Castello: Voci di donne tra passato e presente – Castello di San Giorgio, ore 17 il nuovo appuntamento della rassegna vedrà Sara Rattaro presentare il suo romanzo “Io sono Marie Curie” in dialogo con Cecilia Osera. Il libro racconta la vita di Marie Curie, scienziata vincitrice di due premi Nobel, e la sua lotta contro una società maschilista per affermarsi come donna e scienziata. Il romanzo celebra la sua forza e determinazione, offrendo spunti di riflessione sulle sfide delle donne nel campo scientifico e oltre.

VERNASCA

Alla corte della principessa – Max Ernst: Une semaine de bonté – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo.

CORTEMAGGIORE

Corrado Tedeschi in scena con “L’uomo dal fiore in bocca” – Teatro Duse, ore 21 parte della Stagione Teatrale 2024/2025, lo spettacolo vede Corrado Tedeschi interpretare uno dei capolavori di Pirandello in una versione antiretorica e semiseria, esplorando il tema della follia. Ambientato in un caffè notturno in una stazione, il dialogo tra due avventori porta alla rivelazione di un epitelioma terminale. Un mix sapiente di tragicità, grottesco e umorismo.

SARMATO

Giornata del Dialetto – Via Fornacetta in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, a partire dalle ore 11 i partecipanti potranno rivivere il passato attraverso poesie dialettali recitate da bambine e bambini del doposcuola. L evento sarà arricchito da un esposizione di foto storiche, che offrirà uno spaccato autentico della vita e delle tradizioni locali.