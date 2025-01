Metro leggera in città, pubblicato il bando: assegnazione a fine marzo

Passo decisivo verso la “metro leggera”, vale a dire autobus elettrici che correranno in parte su corsie dedicate, pensata per unire Piazzale Marconi al futuro polo ospedaliero in un 24 minuti e 11 fermate. E’ stato pubblicato il 16 gennaio il bando di gara per la realizzazione di opere per questo sistema che si chiama Brit (Bus Rapid Transit).

accordo quadro con un solo operatore economico

l Comune è forte di un finanziamento europeo di oltre 14 milioni di euro e ora punta all’accordo quadro con un solo operatore economico nella volontà di contenere i tempi di esecuzione dell’opera che si prevedono per stralci attuativi funzionali. Per partecipare a questa gara il Comune si avvale del sistema di acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater). Chi concorrerà, specifica il capitolato, deve garantire l’iscrizione alla white list provinciale contro rischi di infiltrazioni mafiose o criminali.

termini di presentazione

I termini di presentazione delle domande sono le ore 12 del 14 febbraio 2025. L’offerta economica è al ribasso percentuale rispetto a 13milioni e 810 mila euro quale importo base di gara, esclusi i costi di manodopera che non sono soggetti a ribasso e sono pari a 512 mila euro. Se vi fossero dei pari merito fra le offerte presentate vince chi avrà ottenuto il miglio punteggio per elementi di natura qualitativa. E questa è una doverosa garanzia. La prima seduta di gara si terrà il 17 febbraio, è pubblica. L’assegnazione è prevista a fine marzo.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’