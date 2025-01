“A spôs me nonna”: torna in scena la Gari Battini per i bimbi del Kenya

Come è ormai tradizione, ogni anno la brava compagnia filodrammatica Gari Battini dedica la rappresentazione di una commedia ai bambini del Kenya, alla casa dei Bambini Meravigliosi della dottoressa Francesca Lipeti e alla sua attività sanitaria. L’organizzazione è in collaborazione con l’associazione “Albero di Yoshua” che supporta l’attività umanitaria di Lipeti.

L’APPUNTAMENTO DOMENICA 26 GENNAIO

L’appuntamento con la commedia in dialetto piacentino è a Nostra Signora di Lourdes in via Damiani, domenica 26 gennaio alle ore 16. Ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto a Yoshua Clinic (per informazioni: tel. 339 3451423).

La commedia “A spôs me nonna” è un testo brillante di Alfredo Pitteri, prolifico autore ferrarese, riadattato dalla Compagnia Filodrammatica “Gari” (che indica Gariverto) radicata nello storico quartiere di Sant’Agnese.

LA TRAMA

Ma chi è questa nonna protagonista della divertente commedia? Non certo una signora attempata. Al centro della scena c’è la famiglia Rivelli, marito Ugo, moglie Renata e figli Valeria e Nando, con problemi economici, e non solo, da risolvere. In Famiglia si attende il provvidenziale arrivo da Parigi dell’ultima, l’ottava moglie, del padre di Renata, sperando di risollevare gli affari di famiglia con l’eredità. Si pensa che arriverà una vecchietta, le si preparano medicine e poggiapiedi e mantelline di lana ed altri dispositivi per la “vecia”, ma a sorpresa nonna Clara è una donna giovanile, brillante ed effervescente.

Dopo l’iniziale sorpresa e il generale turbamento, soprattutto maschile, ecco un susseguirsi di divertenti imprevisti con la comparsa di personaggi caratteristici e comici che la nonna, donna pratica, riuscirà man mano a risolvere. Divertimento assicurato e un distillato di vera piacentinità dal linguaggio dialettale fluido.

La regia è di Anna Maria Figliossi che interpreta anche la parte di Nonna Clara. In scena dodici splendidi (e generosi) attori.