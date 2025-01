Teatro danza, “Gli Anni” di Marco D’Agostin inaugura il cartellone culturale

Con “Gli Anni” di Marco D’Agostin prende vita il cartellone 2025 di Teatro Danza.

Venerdì 24 gennaio alle ore 21 al Teatro Filodrammatici di Piacenza si inaugura il cartellone di Teatro Danza a Piacenza, curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella Stagione di Prosa 2024/2025 del Teatro Municipale, con la direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. In scena il pluripremiato “Gli anni” di Marco D’Agostin con Marta Ciappina: Premio Ubu 2023 Miglior Spettacolo di teatro danza dell’anno e Miglior Performer a Marta Ciappina.

“Gli anni”

Qualcuno ha scritto che c’è una distanza incolmabile tra quel che è successo un tempo e il modo in cui ci appare ora, ammantato di una strana irrealtà. La coreografia de “Gli anni” è costruita per tentare di ricucire questo strappo: l’incandescente storia di un singolo – Marta Ciappina, interprete unica per itinerario artistico e peculiarità tecniche nel panorama della danza italiana – invita gli spettatori a giocare con la propria memoria. Il corpo di Marta e gli occhi di chi la guarda intraprendono un viaggio che fa la spola tra il presente – il momento della performance, irripetibile incontro romantico – e il passato di ognuno, in una trama di andate e ritorni che confonde le storie, le canzoni e i ricordi. Su palco e platea si stende lenta l’ombra di un romanzo: l’invito è a scriverlo assieme, un’opera a cento mani che ci esorti ad attraversare le rovine guardando in alto.

Prima dello spettacolo una breve restituzione del Laboratorio di improvvisazione e composizione coreografica per gli allievi e le allieve delle scuole di danza a cura di Riccardo Buscarini, con Beatrice Premoli, Denise Castignoli e Alessandra Casciotti della scuola ARTEDANZA di Sabrina Ronchetti (Piacenza) e Anna Galvani (Parma).