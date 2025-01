Al Centro Gotico Marco Masini e il suo nuovo album: “Amore in senso universale”

E’ una piazzetta gremita quella del Centro commerciale Gotico che ha accolto il concerto di Marco Masini. A distanza di sette anni dall’ultima fatica discografica, il cantautore fiorentino presentato il suo nuovo album “10 amori” nel quale racconta l’amore in senso universale, “in tutte le sue forme e dimensioni”.

“Sette anni di distanza in cui sono cambiate tante cose – racconta Masini -: è cambiata la mia vita, è cambiata la vita degli altri, di tutti quelli che prendo come riferimento per raccontare le storie degli altri. Noi ci identifichiamo sempre nelle storie degli altri – sono ancora le sue parole – e cerchiamo poi di trasformarle in musica, melodia e armonia”.

Una visione di un ruolo che lui stesso definisce “un cantastorie che si adegua al cambiamento, al rinnovamento, all’evoluzione, sia da un punto di vista sociale e umano sia da un punto di vista professionale”.

“Questo nuovo album parla di tutti gli amori di una vita – spiega ancora Masini, che da poco ha compiuto 60 anni e tra poco saranno 35 anni di carriera – di quelli che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere”.

Masini ha incontrato i fan, autografando copie del disco, e cantando a sorpresa due dei brani più amati del suo repertorio, “T’innamorerai” e “L’uomo volante”.

Il 2025 lo vedrà ritornare dal vivo nei palazzetti con il tour “10 Amori Live 2025”, in partenza a ottobre con tre date a Roma, Milano e Firenze.

FOTO MAURO DEL PAPA