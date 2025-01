On ER, speciale emiliani nel mondo: le storie di chi cerca un futuro lontano da casa

Le storie degli emigrati, le vite degli emiliano-romagnoli che vivono nel mondo, ma anche l’importanza di continuare a votare per il proprio Paese d’origine. E, ancora, le storie di chi si è trasferito, di chi ha lasciato l’Emilia-Romagna per una nuova vita: cervelli in fuga o viaggiatori, studiosi, scienziati, tutti in cerca di un futuro fuori dall’Italia. Il motivo per cui la Regione Emilia-Romagna si è da tempo dotata di una Consulta per gli emiliano-romagnoli all’estero e il tema dell’astensionismo elettorale. Sono gli argomenti di questa puntata di On ER – Il giornale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà, con ospite in studio Gianfranco Coda, della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e Mariachiara Prodi, in collegamento da Parigi. Mariachiara Prodi ha lasciato Bologna negli anni dell’università, partendo per l’Erasmus, e oggi lavora come vicedirettrice di produzione dell’Opéra-Comique, un importante teatro parigino, ed è segretaria del Consiglio Generale degli Italiani all’estero.

Come sempre da oggi è in onda anche la versione radiofonica di On ER, tre pillole di tre minuti ciascuna sulle più importanti emittenti radiofoniche della regione.

La Consulta quest’anno festeggia 50 anni e la puntata di On ER è l’occasione per raccontare le storie conservate nel grande archivio esistente sull’esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli, conservato su Migrer ( www.migrer.org/ ) il museo virtuale che raccoglie storie, interviste, biografie e racconti.

Fra le storie c’è anche quella di una giovane italo-argentina nata in Patagonia che il Servizio Informazione dell’Assemblea ha trasformato nel podcast “Magalì: figlia di due mondi”. E appunto in Patagonia c’è una comunità italo-argentina molto numerosa. Così come è forte l’attaccamento di Magalì all’Emilia-Romagna. Potete ascoltare la sua storia sul canale Spreaker e Spotify dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.