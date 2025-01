Pantheon torna a Piacenza, storia collezionismo e dedica ai 220 anni del Municipale

Torna per la sua 42esima edizione Pantheon, la fiera nazionale di collezionismo, numismatica e filatelia dedicata a tutti gli appassionati di arte, storia e cultura. Dal 24 al 25 gennaio il padiglione 2 del quartiere fieristico di Le Mose sarà infatti teatro della storica fiera di caratura nazionale.

oltre 100 espositori

Organizzata da Piacenza Expo, la 42esima edizione di Pantheon sarà animata da più di cento espositori provenienti da tutta Italia che metteranno in mostra monete antiche, banconote, francobolli, cartoline, carte geografiche, stampe, pezzi di corrispondenza caratterizzati da antichi metodi postali, schede telefoniche, libri, manoscritti, immaginette religiose e altre rarità da collezione. Un vero e proprio bazar dedicato non solo ai collezionisti ma anche ai semplici appassionati di oggetti d’altri tempi.

la dedica al teatro municipale

La cartolina celebrativa realizzata per l’occasione dagli organizzatori è dedicata quest’anno ai 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Stampata in edizione limitata e numerata con immagine scelta grazie alla collaborazione con Fondazione Teatri, disponibile anche con annullo di Poste Italiane, la cartolina diventerà, come quelle degli anni passati, oggetto da collezione. Un ulteriore modo per promuovere questo monumento storico che vive ancora di splendide stagioni artistiche.

un occasione per riscoprire la nostra storia

In un mondo sempre più frenetico, il collezionismo rappresenta un modo per riscoprire la storia, coltivare passioni e investire nel tempo. La numismatica e la filatelia, in particolare, offrono un percorso di apprendimento affascinante, che spazia dalla storia antica alle vicende più recenti. Anche quest’anno Pantheon proporrà un corposo programma di eventi collaterali. Sabato 25 e domenica 26 gennaio, infatti, il Padiglione 3 e la Galleria del quartiere fieristico ospiteranno la quinta edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che proporrà ai visitatori una ricca esposizione di giocattoli e bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico.

Il gruppo modellistico “Die Cast scala 1:8 Italia” organizzerà all’interno della Sala B un’esposizione di automodelli costruiti grazie alla passione dei propri associati. Ketty Borgogno presenterà l’ambasciatore della filatelia “frankiefilatelico” che regalerà francobolli a bambini e ragazzi; l’Associazione Mattoncini del Ducato proporrà una mostra a vario tema, statica e dinamica, sui famosi mattoncini, mentre MagMax Museo di Cultura Mineralogica di Asti proporrà la mostra “I minerali e la luna nelle Missioni Apollo”, allestita appositamente per Pantheon con francobolli, cartoline e figurine. L’ingresso a Pantheon, alla mostra del giocattolo vintage e a tutti gli eventi collaterali è gratuita.