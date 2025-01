Piacenza ski team: un weekend di sci ricco di medaglie

Pioggia di medaglie per i ragazzi del Piacenza Ski Team impegnati nel fine settimana al Passo del Tonale nel circuito della circoscrizione Piacenza-Cremona-Mantova.

Piacentini subito sugli scudi nelle gare “Piedi Veloci”: in gara 1, primo posto per Clara Maestri nella Baby femminile in 1’10”19, terzo per Tommaso Achille Leo Rabussini nella Baby maschile in 58”13, secondo per Erica Anita Tirelli nella Under 14 Ragazzi femminile in 56”74, doppietta nella categoria Under 14 Ragazzi maschile, con il primo posto per Tommaso Bandera che è arrivato davanti a tutti in 47”68 e la terza piazza per Gregorio Alessandro Maestri con il tempo di 1’20”01, seconda Valentina Schiavi nella Under 16 Allievi femminile in 54”19; in gara 2, secondo posto per Clara Maestri nella Baby femminile in 1’10”75 e per Leonardo Repetti nella Baby maschile in 54”98, seconde anche Valentina Schiavi nella Under 16 Allievi femminile in 53”10 ed Erica Anita Tirelli nella Under 14 Ragazzi femminile in 57”52, poi altra doppietta nella Under 14 Ragazzi maschile con il secondo posto di Tommaso Bandera in 46”95 e il terzo di Gregorio Alessandro Maestri in 1’17”54.

Il giorno successivo si è passati allo slalom speciale: bene i Ragazzi Under 14, ancora primo Tommaso Bandera in 47”39 seguito da Gregorio Alessandro Maestri secondo in 1’12”85, Valentina Schiavi ha trionfato nella Under 16 Allievi femminile in 55”11 così come Pietro Quattrini nella Baby maschile in 39”94, Pietro Calamari si è piazzato terzo nella Under 16 Allievi maschile in 48”66, sul gradino più basso del podio anche Edgar Silva nella Cuccioli maschile in 44”30.

Con questi risultati il Piacenza Ski Team si è aggiudicato un doppio secondo posto di squadra sia nella “Piedi Veloci” sia nello slalom, sempre alle spalle del Cremona Ski Team. Menzione anche per gli sciatori delle nostre società che hanno partecipato alla Skirace Cup in programma a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), nella quale erano impegnate le categorie Giovani e Senior: nello slalom gigante maschile quinto posto per Davide Guerci dello Sci Club Ponte dell’Olio in 54”64, appena fuori dalla top ten in undicesima posizione Federico Zangrandi del Piacenza Ski Team in 56”22; nello slalom speciale, ancora Zangrandi vicino ai primi 10 in dodicesima posizione in 41”54, dentro invece Mattia Miserotti dello Sci Club Ponte dell’Olio arrivato nono in 41”09, nel femminile da segnalare il 13 posto di Maria Gloria Bergamaschi dello Sci Club Ponte dell’Olio in 44”12.