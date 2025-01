Riparte il cartellone di “Teatro e Oltre”: a Quarta Parete il primo spettacolo

Via al cartellone condiviso di “Teatro e Oltre” che a partire da giovedì 30, fino al 15 giugno, vedrà in scena numerose compagnie piacentine sul palco del Teatro San Matteo. A presentare gli spettacoli in programma, ieri mattina nella sala consigliare del municipio, sono state le diverse realtà teatrali protagoniste dell’iniziativa, insieme all’assessore alla cultura Christian Fiazza e a Giada Antonucci, in rappresentanza della Fondazione Teatri.

Primo spettacolo in programma sarà quello di Quarta Parete, “Ascoltami: il filo della memoria”: “Una composizione di diverse testimonianze legate ad aspetti diversi della memoria, trasportati nel nostro intimo per non dimenticarli – spiega il presidente della compagnia Tino Rossi – dal testo di Paola Cordani, per la regia di Stefania Zanfrisco, porteremo in scena un mosaico di storie per non dimenticare, raccontando la Shoah e inseguendo il filo conduttore della memoria anche sulle colline dei nostri partigiani o lungo il fronte israeliano-palestinese”.