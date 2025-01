Il vescovo Cevolotto incontra le categorie economiche: “Ascoltare i giovani”

Collaborazione, business legato al sociale, opportunità per i giovani. Si può riassumere in queste parole-chiave l’auspicio per il 2025 scaturito dall’incontro tra il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, e le associazioni di categoria. Appuntamento che si è tenuto all’Urban Center di Piacenza dove il vescovo, supportato dal vicario don Federico Tagliaferri e da Massimo Magnaschi della Caritas Diocesana, ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni, ma soprattutto alcuni giovani imprenditori del nostro territorio.

attese e speranze dei giovani

“Il mio interesse era proprio di ascoltare il mondo giovanile – ha spiegato Cevolotto – che in varie forme si affaccia sull’ambito lavorativo e produttivo del nostro territorio, per capire quali sono le loro attese e le speranze di una fascia di età che merita tanta attenzione. Da quello che vedo oggi e dai ragazzi della cooperativa San Martino che ho visto stamattina lavorare all’Ikea posso dire di essere rimasto sorpreso per l’organizzazione e l’importanza che hanno queste realtà anche nel mondo del welfare e nella cura delle persone, penso sia l’esempio lampante di come si debbano mettere insieme il business e l’attenzione per il sociale”.