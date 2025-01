Intuizioni, sensibilità: per Donatella Ronconi premi dal mondo editoriale e sociale

Una intera vita dedicata al mondo dell’editoria, quella di Donatella Ronconi, fatta di intuizioni imprenditoriali e sociali – come ad esempio l’avvio dell’edizione online agli albori del web, o la costituzione della Fondazione Ronconi-Prati per lasciare alla città il suo patrimonio, compreso il fiore all’occhiello, il quotidiano Libertà – e costellata anche di riconoscimenti.

Il premio “Biagio Agnes” – un prestigioso evento mediatico dedicato al mondo del giornalismo nazionale e internazionale che nel 2013 ha puntato i riflettori su Libertà, nell’anno del suo 130° compleanno, per rendere merito a una realtà definita “locale ma non provinciale”, e consegnato nelle mani della presidente Ronconi, che rivolgendosi al pubblico, ma soprattutto ai lettori di Libertà, ricordò il fondatore Ernesto Prati e il marito Marcello, sottolineando la felice scelta di un nome – Libertà appunto – “che – disse – tutti ci invidiano”.

L’impegno e la competenza editoriale trovarono approvazione anche nel 2016, confermata ai vertici della Fieg, la Federazione italiana editori giornali, nel Consiglio federale e nel Collegio dei Probiviri.

Il talento imprenditoriale venne riconosciuto anche in territorio locale con il premio “Pulcheria” nel 2014, durante il quale Donatella Ronconi raccontò la sua esperienza: “E’ cominciata negli anni ’70 e mi sono divertita a fare tantissime cose – raccontò -, dai lavori di grafica alle recensioni degli spettacoli”. Una vita tra rotativa, linotype e il caldo del piombo fuso, in equilibrio tra quello che lei stessa definì “un lavoro davvero impegnativo” e quella sensibilità femminile che le permise non solo di trasformare l’azienda in un ambiente familiare, ma anche di investire sulle quote rosa, a partire dalla figlia Enrica.

Le attenzioni per il territorio piacentino, la sua gente, per l’arte e la cultura – espresse con il sostegno a manifestazioni a caratura nazionale e internazionale come il Valtidone festival – sono state il movente per altri riconoscimenti: come il premio “Piacentina dell’anno”, consegnato nel 2023 nell’ambito della Settimana della letteratura di Bobbio.