Nasce la Fondazione Ronconi-Prati: “Editoriale Libertà consegnata alla città”

“Desideravo assicurare certezza e futuro al nostro gruppo, a tutto quello che è stato costruito in quasi 140 anni”.

E’ il 13 dicembre 2019 quando Donatella Ronconi, presidente di Editoriale Libertà, annuncia un cambiamento di portata storica per il quotidiano, per Telelibertà e per la concessionaria di pubblicità Altrimedia.

La novità – sintomo di una generosità unica verso la città e i piacentini – è la nascita della Fondazione Ronconi-Prati, ente del terzo settore senza scopo di lucro che porta il suo nome e quello della figlia Enrica prematuramente scomparsa nel 2015 quando era vicepresidente del gruppo, nella quale convogliare i suoi beni: le azioni delle aziende che a lei facevano riferimento; la totalità del patrimonio immobiliare; una parte consistente del patrimonio finanziario.

La proprietà del pacchetto di controllo del Gruppo Libertà passa così da una persona fisica a un soggetto giuridico, espressione di una serie di istituzioni e associazioni del territorio di Piacenza. Libertà viene consegnata alla città, con un’operazione che valorizza la partecipazione civica.

L’annuncio prima di tutto ai dipendenti, durante gli auguri natalizi: un regalo di Natale a tutta la città destinato a passare alla storia per una generosità senza precedenti.

“Questa grande famiglia è entrata in una scatola affidata alla città, che nessuno potrà mai forzare” spiegò la presidente, garantendo continuità a un disegno che era stato anche del marito Marcello e della figlia Enrica. Un atto di affetto verso i piacentini e di fiducia verso l’informazione indipendente.