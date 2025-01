Festival della cultura della libertà: “I libri di testo insegnano il declino”

La cultura della libertà individuale è al centro di “A scuola di declino – La mentalità anticapitalista nei manuali scolastici”, volume di Andrea Atzeni, Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri (edizioni Liberilibri): gli autori lo hanno presentato al PalabancaEventi di via Mazzini con gli interventi di Dario Caroniti (storico delle dottrine politiche), Dario Fertilio (giornalista) e Michele Silenzi (editore e saggista) in un incontro organizzato dall’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con la Banca di Piacenza che ha fatto da anteprima alla nona edizione del Festival della cultura della libertà “Corrado Sforza Fogliani”.

Educazione, scuola, giovani al centro del festival”

“I libri di testo insegnano il declino e così la nostra cultura liberale-occidentale viene messa in discussione – ha spiegato Fertilio – invece si fanno passare concetti come il neomarxismo, il terzomondismo e l’ecologismo integrale che vanno contro lo sviluppo dell’uomo sulla natura, ideologie che vanno combattute”.

“Al centro del Festival c’è proprio il tema dell’educazione, della scuola, dei giovani, del pluralismo e delle libertà di scelta da parte dei ragazzi e delle loro famiglie – il pensiero degli autori riassunto da Lottieri – nel libro esaminiamo appunto i libri di testo usati dai giovani e il quadro è abbastanza desolante visto che sono pieni di cascami marxisti e di vecchie idee avverse alla libertà individuale”.