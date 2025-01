Filatelia, numismatica, cartofilia: cento espositori a Piacenza Expo con Pantheon

Con oltre cento espositori ricchi di pezzi pregiati e curiosità ha aperto i battenti Pantheon, 42esima edizione della fiera della filatelia, numismatica, cartofilia, schede telefoniche e piccoli oggetti da collezione in programma a Piacenza Expo. Tra le novità di quest’anno c’è una che riguarda un vero simbolo di Piacenza, una cartolina speciale realizzata per i 220 anni del Teatro Municipale.

“Ormai è diventata una tradizione la cartolina celebrativa che ogni anno Piacenza Expo stampa in edizione limitata – ha spiegato Sergio Copelli di Piacenza Expo – quest’anno abbiamo avuto la collaborazione di Fondazione Teatri di Piacenza per celebrare i 220 anni del Teatro Municipale. Sarà in distribuzione nei due giorni di Pantheon ed è in soli 500 esemplari, a impreziosire il tutto c’è anche l’annullo del Circolo Filatelico di Piacenza”.

Non mancano altre “chicche” come il manichino Frankie ambasciatore della filatelia oppure lo speciale francobollo per celebrare il Giubileo del 2025 e la mostra del museo di mineralogia Magmax con cartoline dedicate in particolare alla Luna e alle missioni Apollo. Pantheon rimarrà aperto anche domani dalle ore 9.30 alle 17.30.