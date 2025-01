The Journey Home, il documentario sul violino del campo di concentramento

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, si avvicina. Quest’anno, 80° anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz, la città di Piacenza ha scelto un modo speciale per celebrarlo e per non dimenticare, appunto, gli orrori della Shoah.

Sarà ospite della città Adrian Berkovits, figlio di Eduard, uno dei sopravvissuti del campo di concentramento di Ludwigslust, in Germania.

Il padre, una volta liberato insieme a suo fratello dagli americani, decise di fare un giro nelle case dei nazisti, dove trovò un violino. Reputò questo ritrovamento come un segno, dato che il suo sogno era di diventare un direttore d’orchestra e suo padre era proprio un violinista.

Suo figlio Adrian, musicista e regista, ha deciso di dare vita a un progetto che raccontasse la straordinaria storia di Eduard e del violino, per questo ha girato un documentario dal nome “The Journey Home”.

L’opera sarà in anteprima a Piacenza il 26 gennaio sera, quando verranno proiettati alcuni spezzoni nella Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni, mentre il 27 mattina Adrian potrà presentare il suo film alle scuole superiori della città. Nel pomeriggio, invece, farà visita alla Casa Circondariale.

Il progetto è stato possibile grazie anche alla collaborazione di Gabriele Schiavi, violinista dell’Orchestra Farnesiana e amico di Adrian.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI