Educare gli adolescenti con la giusta distanza: “Mollami!”, il nuovo libro di Daniele Novara

“Mollami! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere” è il nuovo libro del pedagogista piacentino Daniele Novara dedicato al mondo dell’adolescenza, disponibile dal prossimo 28 gennaio.

“Durante l’adolescenza i figli hanno bisogno di voi come genitori, in un momento in cui devono attraversare il passaggio fra l’infanzia e l’età adulta – ha spiegato l’autore presentando il suo volume – vi farò conoscere una nuova collocazione del vostro ruolo genitoriale, così ragazzi e ragazze ritroveranno un affidamento per la propria vita, per le sfide enormi e affascinanti che si trovano ad affrontare. Quelli dell’adolescenza sono anni che mettono alla prova sia i figli sia i genitori, un’età che può togliere serenità in famiglia ma durante la quale si gettano le basi per aiutare le nostre ragazze e i nostri ragazzi a diventare adulti consapevoli”.

Il volume è “una guida preziosa per genitori ed educatori, uno strumento concreto per vivere l’adolescenza dei figli con la giusta distanza e serenità”.

Proprio il 28 gennaio si svolgerà la prima presentazione a Piacenza, alle 18 alla Galleria Biffi Arte. Seguiranno eventi di presentazione dell’opera nelle principali città italiane, da Milano (18 febbraio) a Salerno (6 marzo) passando per Roma, Bologna, Udine, Verona, Bergamo, Pavia e tanti altri luoghi.

Tutte le informazioni sui singoli eventi.