Leonardo Lidi è il nuovo Maestro di Bottega a XNL Fare Teatro. Evento il 9 febbraio

È Leonardo Lidi il nuovo Maestro scelto per guidare l’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro.

Piacentino, regista di riferimento generazionale, pluripremiato, da tempo impegnato in modo particolare su riscritture di grandi classici del Teatro come Spettri (Biennale Teatro 2018), Lo zoo di vetro (Biennale Teatro 2020), La Signorina Giulia (Premio della Critica per la regia), Medea e la Trilogia Cechov che lo ha visto per tre anni protagonista al Festival di Spoleto con Gabbiano, Zio Vanja (Premio Flaiano per la regia) e Il giardino dei Ciliegi, Lidi dedica gran parte della propria attività alla formazione di giovani attori alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, dove si è diplomato e che dal 2024 dirige.

Lidi raccoglie il testimone da Fausto Russo Alesi e Marco Baliani, Maestri delle prime tre edizioni di Bottega XNL-Fare Teatro, realizzate con successo a XNL con attori e attrici arrivati a Piacenza da tutta Italia e culminate con le messinscene al Festival di Teatro Antico di Veleia, rispettivamente di Antigone (2022), Edipo (2023) e Ifigenia in Aulide (2024).

EVENTO DOMENICA 9 FEBBRAIO

Leonardo Lidi sarà anche uno dei protagonisti dell’evento speciale in programma domenica 9 febbraio (alle ore 17.30 a Piacenza, al secondo piano di XNL, in via Santa Franca 36) dal titolo: “Aspettando Baccanti. Il perturbante incontro con l’irrazionale, tra femminile e maschile, umano e divino. La tragedia di Euripide dal mito di Dioniso alla scena” che, insieme al nuovo Maestro di Bottega, vedrà protagonisti Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore scientifico e Massimo Fusillo, docente di Critica Letteraria e Letterature Comparate alla Scuola Normale di Pisa.

Un incontro con tre protagonisti d’eccezione, Lidi, Odifreddi e Fusillo che guideranno il pubblico in un’inedita incursione nei territori della classicità e del teatro, guidati dalla doppia natura divina e terrena di Dioniso, nell’affascinante territorio dell’irrazionale.

È infatti Baccanti di Euripide – unica tragedia greca in cui compare il dio del teatro – il testo scelto per il lavoro formativo dell’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro che culminerà con la messinscena in prima nazionale al Festival di Veleia la prossima estate.

Insieme al regista Leonardo Lidi, Piergiorgio Odifreddi fornirà inedite chiavi di lettura sulla razionalità e l’irrazionalità nei classici, approcciando l’argomento con il suo sguardo unico, capace di unire rigore logico e matematico e acutissima ironia, mentre Massimo Fusillo, che al testo euripideo ha dedicato l’affascinante volume Il dio ibrido. Dioniso e le “Baccanti” nel Novecento guiderà il pubblico nei territori del dionisiaco nell’immaginario contemporaneo da Nietzsche alle teorie sull’identità sessuale, a Pasolini.

Voci di un evento speciale di rara fascinazione sui temi dell’irrazionale, della dicotomia maschile/femminile e del contrasto tra umano e divino, a rimarcare ancora una volta l’universalità e la contemporaneità della tragedia greca.

L’evento del 9 febbraio (a ingresso gratuito con prenotazione online al sito www.veleiateatro.com) sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa l’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro.

“La scelta di Leonardo Lidi nasce da un duplice desiderio: da un lato di offrire agli allievi e alle allieve di Bottega XNL la possibilità di confrontarsi con un protagonista della scena contemporanea che ha frequentato da attore e da regista i grandi classici, che è stato a sua volta allievo di Maestri importanti come Antonio Latella e che oggi, nel pieno spirito di Bottega, può restituire da Maestro quanto ha appreso – commenta Paola Pedrazzini, direttrice artistica di XNL Teatro e Cinema e ideatrice di Bottega – dall’altro lato di offrire una collaborazione stimolante e un riconoscimento concreto a Piacenza a un artista come Leonardo, piacentino, proiettato in una dimensione nazionale e internazionale”.

“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Leonardo Lidi, in qualità di Maestro di Bottega – è il commento del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, piacentino d’origine, e autore e interprete coraggioso e autentico, affamato di presente e con lo sguardo ancorato al futuro e al contesto internazionale. Una figura che, ne siamo certi, sarà particolarmente significativa per gli allievi di questa nuova edizione della Bottega Fare Teatro, che avranno la possibilità di misurarsi con un protagonista fra i più riconosciuti e in crescita, nel panorama del teatro contemporaneo italiano”.

Pensata come il luogo in cui grandi Maestri del Cinema e del Teatro possano tramandare i propri saperi a giovani allievi e nuove generazioni che desiderano fare di queste arti, un ‘mestiere’, Bottega XNL ideata e diretta da Paola Pedrazzini, è ispirata alle antiche botteghe rinascimentali. All’interno delle Botteghe Fare Cinema (lo storico corso realizzato dal Maestro Marco Bellocchio) e Fare Teatro (che “raddoppia” il modello cinematografico), l’incontro fra maestri e allievi e l’apprendimento si realizzano attraverso la produzione di opere originali – teatrali e cinematografiche – destinate a essere presentate in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia e a festival di cinema internazionali quindi al Bobbio Film Festival, attivando un virtuoso circuito formazione-produzione-fruizione artistica.

Fare Teatro dà vita così a una progettualità laboratoriale (alta formazione e perfezionamento) finalizzata a confluire in un’opera teatrale originale (produzione) che verrà presentata in prima nazionale al Festival di Veleia, restituita quindi alla comunità di spettatori nel rito collettivo del teatro (fruizione artistica).

Così è stato negli anni passati per Ifigenia in Aulide, diretta da Fausto Russo Alesi, e per Antigone e Edipo diretti da Marco Baliani. Bottega XNL trova la sua collocazione al secondo piano di XNL, sede della Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e dell’Istituto di Teatro Antico dell’Emilia-Romagna che promuove il Festival di Veleia.

Il progetto Bottega XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.