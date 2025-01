Pug, la maggioranza: “Stop allo scambio di aree edificabili tra i comuni”

Piacenza rinunci alla perequazione di aree disponibili da altri Comuni. Limitare l’espansione della logistica e solo a determinate condizioni. Costruire sul costruito per una nuova rigenerazione urbana. Salvaguardare e incrementare le aree verdi e sviluppare la forestazione urbana e periurbana.

Le forze politiche e i consiglieri comunali di maggioranza hanno consegnato alla sindaca Katia Tarasconi il documento conclusivo di un ampio e serrato confronto grazie al quale hanno individuato le scelte strategiche prioritarie che dovranno caratterizzare il nuovo Piano urbanistico generale (Pug).

“Lo sforzo, una vera e propria sfida, è stato quello di garantire in modo non equivoco un equilibrio tra tutela dell’ambiente e potenzialità di sviluppo e attrattività del nostro territorio. Se l’architrave di tutte le scelte è creare le condizioni più efficaci per arrivare all’azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, così come previsto dalla legge, tale percorso dovrà concretizzarsi attraverso quattro direttrici molto chiare: 1) rinuncia all’uso dello strumento perequativo di area vasta, ossia abbandono della possibilità di incrementare le aree edificabili a Piacenza, attraverso l’acquisizione di diritti ceduti da Comuni della provincia che non li utilizzino, una volta che fosse esaurita la possibilità espansiva del 3% del territorio urbanizzato prevista dalla legge; 2) dare priorità alla rigenerazione urbana dell’edificato esistente e delle aree dismesse, tenendo conto del consistente stimato fabbisogno abitativo evidenziato da una recente ricerca del Cresme, con un’attenzione particolare all’ingente patrimonio di beni storici presenti soprattutto nel territorio urbanizzato. Il tutto proponendo efficaci incentivi premiali sia sul piano volumetrico che fiscale. Incentivare la mobilità sostenibile, attraverso le specifiche previsioni degli strumenti di pianificazione proprii; 3) investire nella salvaguardia e nell’incremento delle aree verdi pubbliche e private, applicando una redistribuzione più equa di questo patrimonio, valutando la situazione delle cosiddette “micro città” in cui è stato diviso il territorio. Intraprendere la virtuosa scelta di sviluppare una nuova forestazione sia urbana che periurbana anche attraverso i nuovi accordi operativi con soggetti privati; 4) prevedere che una “nuova logistica” a Le Mose debba attuarsi con misurata gradualità (non più del 50% nei prossimi 10 anni della possibilità espansiva, fissata dalla legge regionale al 3% del territorio urbanizzato,) e condizionandola ai seguenti rigorosi impegni, grazie ai quali migliorerà in modo considerevole la qualità dell’intero insediamento: uso dell’intermodalità ferroviaria operativa ed in via di ampliamento, riqualificazione del polo esistente a “parco chiuso” per migliorarne la sicurezza e la qualità ambientale interna ed esterna, qualità costruttiva a impatto ambientale zero e sviluppata in verticale, autosufficienza energetica, incremento del verde piantumato, creazione di tutti i servizi necessari per migliorare la qualità di vita degli operatori sia interni che esterni”.