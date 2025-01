Coldiretti, focus su sfide del mercato dei vini: “Rispondere alle esigente di reddito”

L’analisi e le prospettive del mercato nazionale ed estero del vino, le potenzialità della vendita diretta e le strategie per la sostenibilità economica delle piccole e medie imprese vitivinicole. Sono i principali temi dell’incontro sul marketing del vino, tenuto dal giornalista Fabio Piccoli, direttore di Wine Meridian, che Coldiretti Piacenza ha organizzato per le sue cantine associate.

L’incontro ha esaminato le ultime annate della viticoltura con un focus sulla situazione piacentina, soffermandosi sugli strumenti per valorizzare le produzioni sui mercati.

“Dalla vendita diretta all’enoturismo – spiega il responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti Piacenza, Dario Panelli – vogliamo condividere con i nostri associati un confronto per rispondere all’esigenza di reddito per le imprese e quindi di futuro per il settore che nel Piacentino sta attraversando gravi problematiche, dal clima ai costi produttivi, ma che rappresenta un’eccellenza e una tradizione e che può essere determinante anche a valorizzare le nostre vallate”.