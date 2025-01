Concorso Bettinardi: i solisti aprono le finali al Milestone live club

Sabato 1° febbraio alle 21.30, il Milestone Live Club di Piacenza ospiterà la prima delle tre finali del prestigioso Concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, collegato al Piacenza Jazz Fest, giunti quest’anno entrambi alla loro XXII edizione. L’ingresso è gratuito, e il pubblico è invitato a sostenere questi giovani talenti del jazz italiano in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e musica suonata ad alti livelli, valore indiscusso che è sempre stato riconosciuto ai vari finalisti che si sono succeduti nel corso degli anni.

i solisti in finale

Dopo un’attenta fase di selezione preliminare sulla base delle demo inviate da ogni parte d’Italia, i cinque musicisti arrivati in finale per la categoria “Solisti” sono pronti a far sentire dal vivo la loro voce. Si esibiranno (qui elencati in rigoroso ordine alfabetico) Marcello Conti, pianista ventisettenne di Messina, Lorenzo Fiorentini, pianista ventisettenne di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, Gianluca Palazzo, chitarrista ventottenne di Torino, Andrea Paternostro, saxofonista ventiduenne di Cassano allo Ionio, provincia di Cosenza, e Carlo Alberto Proto, chitarrista ventottenne della provincia di Catania.

tre brani ciascuno

I giovani musicisti eseguiranno tre brani ciascuno, di cui almeno uno standard, spaziando da pezzi iconici come Body and Soul, Stella by Starlight e Nardis a composizioni originali. Ad accompagnarli sarà un trio ritmico di altissimo livello, composto da Andrea Pozza al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Francesco D’Auria alla batteria.

A giudicare le loro performance sarà una giuria di grande prestigio, formata, oltre che dai musicisti del trio di accompagnamento, anche da esperti di jazz: Attilio Zanchi sarà il presidente, mentre gli altri giurati sono Monica Agosti, Fabio Bianchi, Jody Borea, Francesco D’Auria, Giovanni Guerretti e Andrea Pozza. La loro esperienza e competenza garantiscono uno sguardo attento e qualificato nel valutare le esibizioni di ciascun partecipante.

valorizzare i giovani musicisti

Questa XXII edizione del Concorso Bettinardi rappresenta un importante tassello nella storia del jazz italiano, confermandosi come uno strumento che aiuta a valorizzare i giovani musicisti e a offrire loro preziose opportunità di visibilità e crescita professionale. Il primo classificato avrà infatti l’onore di essere inserito nel cartellone principale del Piacenza Jazz Fest 2026, oltre a ricevere un premio in denaro del valore di 1.200,00 euro, mentre il secondo classificato ne riceverà uno di 600,00 euro.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di Yamaha Music Europe, invita tutti gli appassionati a venire a scoprire e sostenere il futuro del jazz italiano. Partecipare a questa serata significa non solo godere di musica di altissimo livello, ma anche contribuire a dare forza e incoraggiamento a giovani talenti che desiderano lasciare un segno nel mondo della musica.

Il Concorso continuerà con una finale ogni sabato: sabato 8 febbraio sarà il turno della sezione Gruppi e sabato 15 febbraio quella dei Cantanti.