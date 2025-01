Impegno e innovazione, Daniela Aschieri si racconta a “Lo specchio di Piacenza”

Lo Specchio di Piacenza ospita Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita e primario di Cardiologia a Piacenza, per raccontare una storia di impegno e innovazione che ha rivoluzionato la prevenzione sugli eventi cardiaci improvvisi. E salvato vite. Nata dalla vocazione medica e dalla volontà di salvare vite, la carriera di Aschieri è segnata da traguardi straordinari: sotto la sua guida, Piacenza è diventata la città più cardio-protetta d’Europa. Durante l’intervista con Nicoletta Bracchi allo Spazio Rotative, Aschieri ripercorre le tappe di Progetto Vita, iniziativa pionieristica che ha installato defibrillatori nei luoghi pubblici e formato migliaia di cittadini, studenti, insegnanti e forze dell’ordine, dimostrando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità.

Attraverso la sua esperienza, la cardiologa spiega come riconoscere un arresto cardiaco e agire tempestivamente, sottolineando che pochi, semplici gesti possono fare la differenza tra la vita e la morte. Oltre alla prevenzione e alla formazione, Aschieri riflette sull’importanza di stili di vita sani per ridurre i rischi cardiovascolari, offrendo consigli pratici e un messaggio di consapevolezza. Una puntata che esplora la straordinaria carriera di una donna che, attraverso determinazione e passione, ha saputo trasformare un’intera comunità in un modello globale di protezione cardiaca. L’appuntamento in tv è alle 20.30 di stasera. Tutte le puntate de Lo Specchio di Piacenza si possono rivedere sul sito on demand di Telelibertà.