Xnl e la Memoria: “Ricordare con il cinema, che parla agli occhi e al cuore”

Ricordare attraverso il cinema, mezzo potentissimo che parla “agli occhi, al cuore, al cervello e alla pancia”: questo il filo conduttore della mattinata organizzata da XNL Piacenza per il Giorno della Memoria. In un appuntamento progettato da XNL Cinema e Fondazione Fare Cinema e rivolto a studenti e studentesse dei licei cittadini Gioia, Respighi, Cassinari e del Polo Scolastico Mattei di Fiorenzuola, Mario Magnelli, Vice Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, da Paola Pedrazzini direttrice artistica di XNL Cinema e Fondazione Fare Cinema, hanno accolto il regista Giorgio Diritti e il critico cinematografico Gianni Canova per guardare e commentare insieme “L’uomo che verrà”: il film, girato da Diritti nel 2009 racconta il sanguinoso eccidio delle SS che passerà alla storia come la strage di Marzabotto attraverso gli occhi di una bambina.

Un lavoro “manzoniano”, come ha suggerito Canova, che mescola realtà storica e mette in scena personaggi realmente esistiti insieme a protagonisti di finzione: “Mi sono documentato molto sulla dimensione agricola e bellica – ha commentato Diritti – e ho intervistato tanti sopravvissuti alla strage e i partigiani che erano in zona: questo ha permesso di costruire una dimensione credibile, che raccontasse la vita contadina, la fede, gli innamoramenti, tutti eventi che derivano dalle interviste, dai racconti e dai libri e che sono stati utilizzate per costruire il senso della storia”.