Gli studenti del Nicolini celebrano Schubert con il concerto del 31 gennaio

Venerdì 31 gennaio alle 15, nell’auditorium Mannella del Conservatorio Nicolini di Piacenza, la classe di musica vocale da camera guidata dalla docente Anna Chierichetti celebrerà il “compleanno” di Franz Schubert (31 gennaio 1797 – 19 novembre 1828) con “Schubertiade“, un concerto dedicato ai Lieder del grande compositore austriaco, un maestro indiscusso del Romanticismo musicale.

Schubert, autore di oltre 600 Lieder, è noto per la sua capacità unica di fondere musica e poesia, dando voce alle emozioni più profonde dell’animo umano. I suoi capolavori, come Der Erlkönig, Gretchen am Spinnrade e Die Forelle, sono ancora oggi una fonte inesauribile di ispirazione e piacere per musicisti e appassionati.

Il concerto sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo poetico-musicale di Schubert, scoprendo come la sua arte abbia influenzato generazioni di compositori e interpreti. L’ingresso è libero.