Salsi incanta il Municipale: lunghi applausi per il Recital in attesa della Trilogia

Alcune delle pagine più amate del repertorio verdiano, tratte da opere quali “I due Foscari”, “Macbeth”, “Don Carlo”, “Otello” e “Falstaff”, che prendono vita grazie a una delle più belle voci del panorama lirico mondiale, quella del baritono Luca Salsi, accompagnato al pianoforte da Nelson Calzi.

Non poteva chiedere di meglio il pubblico (piacentino e non solo) che ieri, 28 gennaio, ha assistito a un’emozionante serata di grande musica, nel Recital che ha reso omaggio al grande maestro Giuseppe Verdi per il 124° anniversario della sua morte.

A completare il programma, brani di Francesco Paolo Tosti, Franz Liszt e Giuseppe Martucci, magistralmente eseguiti da quello che – ad oggi – incarna il baritono verdiano per eccellenza.

Salsi, inserito in un cast di grandi artisti, sarà anche protagonista della Trilogia Popolare Verdiana in programma al Municipale dal 29 ottobre al 9 novembre 2025.

Per l’occasione, Libertà ha messo a disposizione 30 biglietti ad alcuni dei suoi abbonati – cartacei e digitali – assegnandoli ai primi che ne hanno fatto richiesta.

Un’iniziativa a cui ne seguiranno tante altre, messe a punto dall’Editoriale per i suoi lettori più fedeli.