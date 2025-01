Riecco “AperiOpera”: i segreti del Giulio Cesare svelati dai liceali del Respighi

Non si tratta solo di ascoltare la musica, ma di vivere l’opera da dentro, interpretandola a proprio modo, dando vita a una versione che è tanto un omaggio quanto una rielaborazione personale. Un modo divertente e leggero per far avvicinare i giovani (e non solo) al mondo della lirica. Ieri pomeriggio, 29 gennaio, il foyer del Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato un nuovo capitolo di AperiOpera che, grazie alla collaborazione tra Liceo Respighi e Fondazione Teatri, presenta e racconta al pubblico le opere liriche in cartellone.

Questa volta è toccato al “Giulio Cesare” di Händel, opera del repertorio barocco che andrà in scena domani alle 20 e domenica alle 15.30.

Gli studenti, come sempre accompagnati nel percorso dalle docenti e ideatrici del progetto Elena Metti e Arianna Gazzola, hanno riscritto e raccontato la storia di Giulio Cesare con un linguaggio fresco e creativo, arricchendo l’opera di riferimenti contemporanei che hanno fatto ridere e riflettere allo stesso tempo.