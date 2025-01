“Scacco in Biblioteca!” Al via il 1° febbraio il corso alla Passerini Landi

Partirà il 1° febbraio la nuova edizione del corso di scacchi presso la Biblioteca Passerini-Landi, articolato in dieci lezioni per adulti e ragazzi dai 15 anni di età. L’appuntamento sarà settimanale, ogni sabato fino al 12 aprile (con la sola eccezione del weekend di Pasqua), dalle 17.30 alle 18.30, nella sala al primo piano della sede di via Carducci, sotto l’egida dello scacchista Paolo Corfiati.

Il corso è gratuito ma richiede la prenotazione obbligatoria, perché al raggiungimento dei 20 iscritti le altre persone potranno aggiungersi come uditori. Per informazioni e adesioni, 0523-492410 o [email protected] .