Profumo d’inchiostro ai tempi dei social, dieci donne al corso di calligrafia

In tempi di scrittura digitale, sui social o sul computer, che anche chi non abbandona il piacere di scrivere a mano, meglio ancora se con una bella calligrafia, con pennino e inchiostro.

Sono dieci, tutte donne, le pioniere piacentine del primo corso di calligrafia inaugurato dalla Fondazione Istituto d’arte Gazzola, tenuto nei suggestivi spazi del cinquecentesco palazzo dal maestro di Piacenza Kaushik Carlini. Intingendo il pennino nell’inchiostro disegnano le lettere dell’alfabeto, partendo dai fondamentali, la base della scrittura gotica. E’ un intero universo in corsivo ciò che di cui si tratta, e descritto nei caratteri più belli della storia. Il professor Alessandro Malinverni, direttore del Museo d’arte Gazzola e referente dell’istituto, non lesina orgoglio nell’illustrare la novità del corso di calligrafia, fiore all’occhiello di una serie di corsi istituzionali rodati dall’Ottocento e noti (tra cui ornato, incisione, storia dell’arte).

CHI è Kaushik Carlini

Grafico e calligrafo professionista, oltre che docente in vari corsi presso scuole ed istituti d’arte, Kaushik Carlini, piacentino, 27 anni, è un ex liceale del l’artistico Cassinari di via Scalabrini. Svolge la sua attività da 10 anni. I suoi clienti sono principalmente wedding planners, privati ed aziende. Da un anno ha inaugurato il proprio studio in via Gregorio X, a Piacenza.

