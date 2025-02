Maxi appalto luce-calore, arriva un secondo ricorso dal colosso americano Ameresco

Dopo quello di Getec Italia spa, arriva un secondo ricorso legale sul maxi appalto del Comune di Piacenza per la gestione di riscaldamento/refrigerazione degli immobili municipali, illuminazione pubblica, reti digitali e smart city. A rivolgersi al Tar di Parma è Ameresco, colosso dell’energia con quartiere generale negli Stati Uniti (Framingham in Massachusetts), più di 1.000 dipendenti e 2,5 miliardi di dollari di capitalizzazione alla borsa di New York.

Al pari dell’azione legale di Getec Italia, nel mirino di Ameresco sono gli atti della procedura amministrativa per la ricerca di un Partenariato pubblico-privato (Ppp) che ha portato il Comune a indicare conveniente l’offerta per i servizi dell’appalto presentata da Edison. Con delibera dell’11 novembre scorso, il Consiglio comunale l’ha giudicata preferibile rispetto sia alle altre due candidature sul tavolo, quella di A2a e quella della cordata formata da Iren, Getec Italia e la piacentina Santa Teresa Lighting Renewable Energy srl (gruppo Giglio), sia all’opzione Consip, la piattaforma negoziale per appalti nella pubblica amministrazione, su cui si basa l’attuale gestione dei servizi in oggetto. In soldoni l’offerta di Edison propone 26 milioni di investimenti in capo al privato e canoni per 83 milioni a carico del Comune nei 14 anni e mezzo di durata della concessione.

IL SERVIZIO COMPLETO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ