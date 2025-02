Al via “Green Roots”: spettacolo e laboratori per un futuro più green a Piacenza

Nasce a Piacenza “Green Roots: Innovations in Sustainability and Cultivating Green Solutions”, finanziato dal Bando “Piacenza 2030 – Giovane città futura” e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Giovani Evoluti e Consapevoli (GECO 13). Il progetto, che coinvolge i giovani del territorio di Piacenza e provincia, è gestito dall’associazione di promozione sociale Piacenza Network Aps in collaborazione con Airbank – azienda leader nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza industriale che supporta aziende ed enti pubblici nel percorso di tutela e sostenibilità ambientale – a cui è stata affidata la realizzazione dei laboratori ambientali rivolti agli studenti, insieme a Epikurea Aps, Radio Raccontiamoci, Pkd Aps, Eureka Coop. Soc.

gli obiettivi del progetto

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di stimolare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli universitari a riflettere su temi urgenti e necessari come il cambiamento climatico e le buone pratiche ambientali. Il kick off del progetto è previsto per il 7 febbraio con una conferenza/spettacolo a cura di Federico Benuzzi, fisico teorico, docente di matematica e fisica, giocoliere professionista e diplomato attore professionista, che fonde la sua anima poliedrica in “Problema Globale”, un evento coinvolgente e dai toni ispirazionali. La conferenza/spettacolo si svolgerà presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese dalle 8:30 alle 10:30 circa e coinvolgerà 150 studenti.

Dopo la conferenza, gli studenti saranno invitati a creare contenuti digitali (reels, tik tok, podcast, post, canzoni) in cui identificheranno gli elementi migliorabili della loro città, proponendo idee innovative per rendere Piacenza più green.

laboratori pratici

Gli studenti verranno poi coinvolti in una serie di laboratori pratici, tenuti dai professionisti di Airbank presso il centro aggregativo Zona Holden il 1°, l’8 e il 15 aprile, con l’obiettivo di sviluppare insieme agli studenti delle soluzioni concrete e realmente realizzabili da proporre all’amministrazione comunale in un’ottica di partecipazione attiva e best practice. A queste attività seguirà poi, il 16 aprile, una conferenza condotta dalla psicologa Nicoletta Porcu e incentrata sul legame tra bellezza, benessere e rispetto per l’ambiente. L’evento finale, la cui data verrà fissata nei prossimi mesi, offrirà l’opportunità di presentare i progetti selezionati alla cittadinanza e all’amministrazione e sarà arricchita dall’esibizione del rapper piacentino True Skill, noto per il suo ambientalismo attivo e i suoi testi impegnati per la tutela del Pianeta.