“Due tempi bei tempi”: le icone del motociclismo sportivo a Piacenza Expo

Quindicimila metri quadrati espositivi distribuiti su tre padiglioni, centoventi stand e più di seicento moto sportive e da competizione esposte. Sono i numeri dell’edizione 2025 di “Due tempi bei tempi Moto Expo Piacenza” evento interamente dedicato al mondo delle due ruote sportive e da competizione degli anni 80-90 e 2000, in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio a Piacenza Expo.

capirossi, cereghini, temporali e tanti campioni

Un’edizione cresciuta e arricchita rispetto a quella d’esordio dello scorso anno, sia nei numeri che nel programma. I visitatori, infatti, oltre ad ammirare da vicino i tantissimi esemplari esposti, potranno anche visitare la “Galleria italiana del tempo” – esposizione di moto, auto e camion dal 1965 a oggi, allestita nel Padiglione 3 – ascoltare i racconti e gli aneddoti su Valentino Rossi di Nico Cereghini, che sabato alle 11.30 presenterà il suo libro dedicato al “Dottore” intitolato “L’importante è divertirsi”, ma anche quelli di indimenticati campioni delle due ruote come Loris Capirossi e Lorenzo Lenzi, che sul palco del Padiglione 1 saranno intervistati da Max Temporali, commentatore televisivo del mondiale Superbike

scuola di avviamento alla moto

I diecimila metri quadrati del Padiglione 1, oltre al palco centrale per le interviste, ospiteranno anche le iconiche moto da strada e alcuni prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike, mentre il Padiglione 2 sarà dedicato al cross e dell’enduro con tanti modelli anni 80-90 e 2000. Nell’area espositiva esterna, invece, gli organizzatori hanno allestito due vere e proprie scuole di avviamento alla moto, con mezzi stradali e da enduro, dedicate ai bambini e ai visitatori più giovani

“Piacenza nella Motor Valley italiana”

“Gli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno commenta il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – ci hanno indotto a lavorare e a investire ulteriormente su questo evento espositivo, che grazie anche alle competenze e all’entusiasmo del club “Due tempi bei tempi” è diventato in poco tempo un punto riferimento in ambito nazionale per tutti gli appassionati delle due ruote sportive degli anni 80-90. Un ricco evento espositivo ad ulteriore dimostrazione della presenza di Piacenza nella Motor Valley italiana”.

“rarità dei mezzi esposti”

“Ringrazio Piacenza Expo per aver creduto fin dall’inizio in questo evento – commenta il Presidente del club “Due tempi bei tempi”, Franco Boscarato – cosi come ringrazio tutti i soci del nostro club per l’importante lavoro organizzativo e relazionale messo in campo. Al di là dei numeri, sicuramente importanti e significativi, l’autentico valore aggiunto di questa mostra è rappresentato dall’altissima qualità e dalla rarità dei mezzi esposti, esemplari non sempre reperibili sul mercato e tutti di grande interesse. Un grazie a Max Temporali, che anche quest’anno sarà la voce narrante di Moto Expo Piacenza, e a tutti gli ospiti internazionali che hanno subito capito l’importanza e la particolarità di questo evento”.

A “Due tempi bei tempi” Cremona Circuit presenterà il calendario eventi 2025. In vista del Mondiale Superbike (WorldSBK), che si terrà dal 2 al 4 maggio con la tappa italiana Acerbis Italian Round, i visitatori potranno acquistare allo stand Cremona Circuit i biglietti per l’evento, usufruendo di uno straordinario sconto del 20%, esclusivamente riservato a chi partecipa alla fiera.