L’arpista piacentina Tatiana Alquati i in tour con Il Volo: “Esperienza entusiasmante”

L’arpista piacentina Tatiana Alquati, compositrice e direttrice artistica del Carpaneto Music Festival, è da alcuni mesi in tour con il celebre trio Il Volo. “Un’esperienza nuova, entusiasmante e divertente”, ha detto Tatiana, che spesso è anche solista o strumentista in importanti orchestra sinfoniche sia in Italia che all’estero. Lunedì scorso Alquati ha registrato un suo brano, intitolato “Phoenix”, per arpa e loopstation, presto disponibile su tutte le piattaforme digitali.