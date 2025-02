Municipale, il 14 febbraio concerto di San Valentino con Maurizio Fabrizio

San Valentino all’insegna delle canzoni più amate al Teatro Municipale: venerdì 14 febbraio alle 21 si celebra l’amore in musica con il concerto dal titolo “L’arte dell’incontro”, che vedrà protagonista Maurizio Fabrizio (pianoforte, chitarra e voce), il compositore musicale più presente al Festival di Sanremo, autore di brani indimenticabili come “Storie di tutti i giorni”, “Almeno tu nell’universo”, “I migliori anni della nostra vita” per artisti come Riccardo Fogli, Mia Martini e Renato Zero, accompagnato dalla voce di Katia Astarita e dall’Orchestra Farnesiana diretta da Federico Longo.

Sarà un viaggio musicale all’insegna di note e parole che hanno segnato la storia recente della canzone italiana e dei suoi grandi interpreti.

