On ER: l’alluvione, i Cau e l’autonomia differenziata nella nuova puntata tv

La nomina del nuovo Commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, già Capo della Protezione Civile, e le reazioni dei consiglieri regionali. Di questo si parla in questa nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, che va in onda questa sera su Telelibertà. Partendo dall’intervento che il Commissario ha tenuto nei giorni scorsi in Assemblea legislativa. Curcio ha sottolineato l’importanza che tutti i gruppi politici lavorino insieme per raggiungere gli stessi obiettivi. Ma soprattutto che vengano prima ascoltati i sindaci e i territori.

Fabrizio Curcio, a pochi giorni dalla sua nomina, è andato in Romagna per sopralluoghi nelle zone più colpite fra le province di Ravenna, Forlì e Cesena. Anche il presidente della Regione Michele de Pascale ha incontrato i cittadini in alcuni territori del Bolognese, come Botteghino di Zocca, appena fuori San Lazzaro di Savena, Castenaso e la zona del Ravone a Bologna.

Oltre all’alluvione, si è parlato anche di sanità, e in particolare dei CAU. Nell’ultima seduta del consiglio regionale i centri di assistenza-urgenza sono stati al centro del dibattito con due interrogazioni: una presentata dal Movimento Cinque Stelle e una da Rete Civica, alle quali ha risposto l’assessore Massimo Fabi.

Altra interrogazione ha riguardato l’ufficio delle dogane di Ravenna. Il gruppo dei Civici con de Pascale ha chiesto alla Regione di intervenire contro la recente riorganizzazione che vede declassato l’ufficio ravennate. Mentre Tommaso Fiazza della Lega è tornato sul tema dell’autonomia differenziata.

Il tema dell’alluvione, quello dei Cau e la mostra ‘Cronotopo’ sono invece gli argomenti delle tre puntate radio, tre ‘pillole’ da tre minuti ciascuna. La mostra fa parte delle esposizioni inserite nel programma di ‘ArtiCity’. L’artista, Julia von Stietencron, è autrice delle 17 opere allestite in viale Aldo Moro in occasione del “week end dell’arte”.