“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Accadde una notte” con Clark Gable

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato ha in programma un titolo famosissimo per la storia del cinema: “Accadde una notte” è una commedia del 1934 diretta da Frank Capra e interpretato da Claudette Colbert e Clark Gable e già dal titolo ci vengono in mente le scene più celebri, l’autostop con la giarrettiera, il lenzuolo appeso tra i letti a separare la convivenza forzata tra i due protagonisti, Gable a petto nudo.