Fwu, lo spettro del risparmio tradito. Coppia di piacentini: “In fumo 60mila euro”

E’ una bolla scoppiata soltanto da poco più di tre giorni, questione di ore e i casi di vittime della compagnia assicurativa Fwu (sede lussemburghese) messa in liquidazione dall’autorità di vigilanza nazionale fioccano già anche a Piacenza agli sportelli dei consumatori. Centoventimila polizze stipulate in tutta Italia, soprattutto al Nord, 400 milioni di investimento da parte di singoli o famiglie che al posto di trovarsi accumulato un “tesoretto” al momento della riscossione adesso rischiano di perdere tutto. Alla Federconsumatori in poche ore si sono già messe in fila cinque famiglie piacentine per provare a districare la matassa di una questione che rischia di non avere precedenti nella storia del risparmio tradito in Italia. I primi a farsi vivi sono stati una coppia di 50enni piacentini, che a Fwu ha già affidato 60mila euro.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’