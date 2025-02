“Due tempi bei tempi”, duemila visitatori per oltre 700 modelli in esposizione

Con oltre 2mila persone in trepidante attesa ha preso il via la seconda edizione di “Due tempi bei tempi – Moto Expo Piacenza”, evento interamente dedicato al mondo delle due ruote sportive e da competizione degli anni 80-90 e 2000, in programma oggi e domani a Piacenza Expo.

Più di 700 i modelli in esposizione, vere e proprie rarità, accompagnate da un contorno di ospiti d’eccezione come il commentatore tv del mondiale Superbike Max Temporali che ha introdotto la presentazione del nuovo libro del giornalista Nico Cereghini e che domani pomeriggio intervisterà l’indimenticato campione Loris Capirossi.

Come ha spiegato Franco Boscarato, presidente Due Tempi Bei Tempi, “c’è la moto di Capirossi, quella con cui ha corso il MotoGP del 2004, ci sono delle repliche di 500, la moto di Lucchinelli, c’è di tutto insomma”.

Soddisfatto Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo: “Una manifestazione nella quale abbiamo ceduto l’anno scorso e che abbiamo ripetuto quest’anno, dalla prime battute devo dire che le aspettative sono già confermate. Devo ringraziare Due Tempi Bei Tempi e il presidente Boscarato per quello che ha fatto per il nostro territorio, davvero una bella manifestazione”.