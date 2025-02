Teatro Politeama, il duo comico Panpers porta in scena “Body Scemi”

Il Teatro Politeama si prepara a un mese di febbraio denso di eventi tra comicità, musical e grandi tributi musicali. Il cartellone offre una programmazione varia e coinvolgente, capace di soddisfare gli amanti della risata, del teatro e della musica dal vivo. Si parte lunedì 5 febbraio alle ore 21 con il duo comico Panpers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, che porterà in scena lo spettacolo “Body Scemi” (pochissimi i biglietti ancora disponibili). Con il loro humor tagliente e la capacità di giocare con i luoghi comuni e le situazioni più assurde della vita quotidiana, i due comici promettono una serata di puro divertimento. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, spazio alla magia delle fiabe con il musical “Aladin”, uno spettacolo capace di incantare grandi e piccoli con le avventure del celebre protagonista e del suo Genio, tra scenografie spettacolari e musiche coinvolgenti. Musica e grandi tributi saranno il cuore pulsante della seconda metà del mese. Il 16 febbraio è il momento de “La sera dei miracoli”, un emozionante omaggio a Lucio Dalla. Il concerto ripercorrerà le tappe più significative della carriera del grande cantautore bolognese attraverso i suoi più celebri successi. A dare voce a questo tributo sarà Lorenzo Campani, cantante professionista noto per aver interpretato Quasimodo e Clopin in Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante. Ad accompagnarlo, una band d’eccezione che trasporterà il pubblico nell’universo musicale di Dalla, fatto di poesia, melodia e canzoni senza tempo. Il 22 febbraio spazio ai fans dei Coldplay, con una serata che celebrerà la band di Chris Martin. Protagonisti della serata saranno i Liveplay, una tribute band che da anni porta in giro per l’Italia concerti curati nei minimi dettagli per ricreare l’energia, le atmosfere e il sound inconfondibile della band britannica. A chiudere il mese, il 28 febbraio, sarà “Stupido Hotel”, un viaggio nella vita e nella musica di Vasco Rossi, l’uomo che ha trasformato la ribellione in poesia e il rock in un inno alla vita.