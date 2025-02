Letture per bambini e pet therapy, alla Biblioteca Giana Anguissola arriva Shira

Non c’è niente di meglio per un bambino che essere coccolati dalle braccia di mamma e papà mentre ascolta una bella storia rilassante. Anzi, una cosa migliore potrebbe esserci se a questa piacevole situazione si aggiunge la compagnia di un simpatico cane.

Esattamente quello che hanno vissuto ieri pomeriggio i piccoli partecipanti dell’appuntamento dedicato alla fascia di età 0-6 anni alla Biblioteca per Ragazzi “Giana Anguissola” nell’ambito della rassegna di letture ad alta voce intitolata “Un tuffo nelle storie”.

A raccontare la storia ai bambini è stata Francesca Ronchetti, presidente dell’associazione “La Collina dei Ciuchini”, in compagnia della quattro zampe Shira.

“Il libro del cane” il titolo del racconto portato per l’occasione, sicuramente un ottimo esempio di quello che possono fare gli animali interagendo con gli esseri umani. Da anni infatti “La Collina dei Ciuchini” si occupa di pet therapy con cani, gatti e altri esemplari, alcuni dei quali sono anche ospiti fissi degli ospedali del nostro territorio per portare un po’ di sollievo ai pazienti affetti da disturbi della mente.

Shira si è dimostrata un’ottima compagna di viaggio regalando sorrisi e gioia ai bambini. Chi vorrà vivere la stessa esperienza non dovrà perdersi il prossimo appuntamento con un altro amico a quattro zampe della “Collina dei Ciuchini” in programma per sabato 5 aprile alle ore 16.15, sempre alla Biblioteca per Ragazzi “Giana Anguissola”.