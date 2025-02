Luca Tornisello, dalla Cattolica all’UE: “Esperienza formativa e umana”

Back to University: è il progetto dell’Unione Europea, nato per riportare i suoi funzionari nelle Università del loro paese di origine per condividere con gli studenti la loro esperienza personale di Europa e far conoscere meglio le opportunità e le sfide del farne parte.

All’università Cattolica di Piacenza è tornato Luca Tornisello, laureato nel 2023 in Giurisprudenza con la doppia laurea (5+1) in Diritto ed Economia, per raccontare la sua esperienza nel cuore dell’Unione Europea.

Una esperienza a cui Tornisello aspirava da quando, durante l’università, capì che la libera professione non sarebbe stata la sua strada: “Le alternative per chi frequenta il 5+1 non mancano di certo: durante gli studi ho potuto coltivare la mia vocazione internazionale, con un periodo di scambio che mi ha portato a Leuven, in Belgio, a 20 km da Bruxelles. Il doppio approccio giuridico-economico di questa laurea mi ha poi assicurato competenze di project management, che nel ruolo che svolgo ora sono determinanti” racconta Luca ai suoi giovani colleghi. “Infine, il fatto di aver studiato inglese e francese sui banchi dell’università mi ha dato una chance in più”.

La chance di cui parla Tornisello è stata l’accesso al Blue book traineeships, per vivere cinque mesi di stage retribuito presso una delle funzioni della Commissione: Luca è infatti uno dei 900 laureati selezionati tra 13.000 candidati, e da alcuni mesi lavora presso la Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale della Commissione europea, con colleghi che provengono da dieci diverse nazioni.