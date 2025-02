Scontro in consiglio, Soresi attacca Anpi e Cugini risponde: “Parole fasciste”

Il “Giorno del ricordo” ha spaccato il consiglio comunale di oggi, 10 febbraio. Dopo le comunicazioni iniziali, con timido accenno alla situazione di piazza Cittadella, ecco che la seduta si infiamma e volano accuse, anche pesanti. Lo scontro è scaturito dopo le parole di Sara Soresi di Fratelli d’Italia.

Il Giorno del Ricordo: LE PAROLE DI SORESI

Per la porta bandiera di Fratelli d’Italia in consiglio Sara Soresi l’Anpi piacentino ha utilizzato una sede pubblica per fare politica, ma non solo: “L’ha utilizzata per un evento all’insegna del giustificazionsimo e del revisionismo storico, accusando ingiustamente il fascismo del martirio della popolazione giuliano-dalmata”. Soresi si riferiva all’incontro pubblico nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano dal titolo “Dalla foiba di Basovizza al lager del duce ad Arbe”. Un incontro definito “inaccettabile e scandaloso”. Nel corso del suo intervento Soresi ha accusato inoltre l’assessora Serena Groppelli di “essere solita a non partecipare alle commemorazioni legate al Giorno del Ricordo” chiedendole se preferisse fare “cultura della memoria selettiva anziché cultura della memoria vera e propria”.

“Sono basito nel sentire l’ennesimo atto di revisionismo storico ad appannaggio del fascismo – la replica del consigliere Dem Salvatore Scafuto -. Le foibe sono state una tragedia immane e meritano rispetto e memoria. Chi oggi tenta di riscrivere la storia alimenta rigurgiti fascisti allarmanti calpestando la storia della nostra Repubblica. Basta distinzione tra vittime di sere A e vittime di serie B. Per troppo tempo si è taciuto su questi crimini. La memoria delle Foibe va utilizzata per fare i conti con il nostro passato non per alimentare ideologismi sconfitti dalla storia – prosegue -. Quando si parla di foibe non si possono omettere infatti i crimini fascisti nel confine orientale. Assurdo che si utilizzi la memoria delle Foibe per pulire le macchie del fascismo. Il rispetto delle vittime non è una gara tra tragedie. Il nostro compito oggi è ricordare tutto senza semplificazioni”.

Cugini a Soresi: “Studiate la storia”

“Il Giorno del ricordo è di tutti, non di una parte o dell’altra” sottolinea la consigliera Pd Tiziana Albasi. Sulla tematica è intervenuto anche Stefano Cugini di ApP definendo l’intervento di Soresi “uno squallido attacco fascista”. “Il presidente di Anpi si è limitato a dire una verità storica – continua Cugini -. Repetti non può ricordare cosa c’è stato prima della tragedia delle Foibe? Non venite a farci la morale. Studiate la storia.”

Per Massimo Trespidi, consigliere per la lista civica Barbieri-Liberi, quando si parla di fatti storici in consiglio comunale “bisogna riporre massimo rispetto soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”. Per Trespidi “non ci si può discostare da fatti storici, chi lo fa è o in mala fede o ignorante come una capra”.

LE COMUNICAZIONI UFFICIALI: PIAZZA CITTADELLA

Il dibattito su piazza Cittadella torna a risuonare all’interno del consiglio comunale di Piacenza. Per l’ex sindaca Patrizia Barbieri sarebbe infatti necessario “prevedere una commissione illustrativa sullo status dei lavori”. Il cantiere è infatti fermo dallo scorso dicembre e salgono le preoccupazioni in merito alla realizzazione dell’opera.

Durante l’ampia fase delle comunicazioni da parte dei consiglieri sono stati affrontati diversi temi tra cui le problematiche legate ai servizi sanitari del territorio e quello che sempre Patrizia Barbieri ha definito “lo scontento del personale medico e infermieristico che porta diversi professionisti a scegliere altre mete lontano da Piacenza”. Il consigliere di ApP Luigi Rabuffi ha posto l’attenzione, invece, sulla problematica del gioco d’azzardo online che “affligge l’intera provincia”.