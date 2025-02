Conservatorio Nicolini, Alessia Califano primo flauto al Fame’s Institute di Skopje

La giovane flautista piacentina Alessia Califano, allieva del Conservatorio Nicolini, raggiunge un nuovo e prestigioso traguardo nella sua carriera: è stata infatti selezionata per entrare a far parte del Fame’s Institute – Orchestra Performing Institute di Skopje in Macedonia. Superando una rigorosa audizione, Alessia ricoprirà il ruolo di primo flauto in una produzione internazionale in scena dal 6 al 20 febbraio 2025.

Questo risultato rappresenta un nuovo capitolo nel brillante percorso artistico della 24enne. Un ruolo fondamentale nella sua crescita musicale è svolto dalla docente di flauto del Conservatorio Elena Cecconi, guida ispiratrice e mentore di Alessia, il cui insegnamento attento e appassionato ha contribuito in modo determinante a plasmare il talento e la sensibilità artistica della giovane flautista.

Il talento musicale di Alessia si è manifestato sin dalla tenera età di nove anni, quando ha iniziato a suonare il flauto traverso, dimostrando da subito una spiccata attitudine. A sedici anni è entrata al Conservatorio, segnando l’inizio di un percorso artistico costellato di successi. La sua carriera è già ricca di esperienze, tra cui il ruolo di Primo Flauto nell’opera La Bohème di Puccini e quello di solista nel Concerto per flauto di Antonio Vivaldi, Il Cardellino.

La giovane flautista ha interpretato brani di grandi compositori come Bach, Mozart, Beethoven e Strauss, e ha esplorato nuovi orizzonti musicali attraverso la musica contemporanea di autori come Bruno Maderna e Bruno Bettinelli. Inoltre, ha partecipato alla registrazione di un CD dedicato a Donizetti per l’etichetta Brilliant Classics.

Nel Fame’s Institute di Skopje, Alessia avrà l’opportunità di eseguire opere di celebri compositori come Liszt, Bizet, Bartók, Brahms e Strauss. Inoltre, si cimenterà in un affascinante programma di musica gypsy, un’esperienza unica che la vedrà collaborare con solisti di fama internazionale, tra cui il violinista Federico Nathan. A dirigere l’orchestra sarà il rinomato maestro Timothy Redmond, professore di direzione alla Guildhall School of Music and Drama di Londra, direttore ospite della London Symphony Orchestra e della Royal Philharmonic Orchestra, nonché direttore principale della Know The Score.

“Siamo orgogliosi del prestigioso traguardo raggiunto da Alessia Califano, che con il suo talento e la sua dedizione rappresenta al meglio la grande qualità artistica del nostro Conservatorio, vera università della musica – afferma il presidente del Nicolini Massimo Trespidi -. Un sentito ringraziamento va anche alla docente Elena Cecconi, il cui prezioso lavoro di formazione dimostra ancora una volta l’eccellenza didattica che ci distingue a livello internazionale”.