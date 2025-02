Edoardo Medici porta Piacenza al Festival di Sanremo

È un omaggio alla cultura hip-hop, un inno alla rivalsa, un’ode a chi non molla. Si intitola “La mia parola” il brano con il quale questa sera, 11 febbraio, il produttore, musicista e dj italo-argentino Shablo – nome d’arte di Pablo Miguel Lombroni Capalbo – esordirà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

un pezzo di piacenza a sanremo

A cantarlo sul palco dell’Ariston saranno Guè Pequeno, Joshua e Tormento, ma in gara, da questa sera fino a sabato, ci sarà anche un pezzo di Piacenza: tra gli autori del testo della canzone, insieme al trio di rapper ed Ernesto Conocchia, c’è anche il nome del 30enne Edoardo Medici, in arte Dunkan, nato a Flemington, in New Jersey, da madre piacentina e padre italoamericano.

Fin da giovanissimo si avvicina al rap influenzato dai grandi artisti della scena americana. Dopo il divorzio dei suoi genitori, Dunkan ha vissuto la sua infanzia tra Stati Uniti e Piacenza, dove si poi è trasferito in pianta stabile insieme alla madre e il fratello. All’età di 12 anni si affaccia al mondo del rugby partendo dalla sua città, Piacenza, passando per Parma ed entrando poi nel giro della Federazione Italiana Rugby. Dopo ben cinque infortuni al crociato, arriva lo stop forzato.

A salvarlo da quel periodo buio è stata la musica. Si laurea in ingegneria del suono e produzione audio e dopo anni di esperienza da freelance, ha aperto uno studio tutto suo a Milano che oggi affianca al suo progetto musicale solista.