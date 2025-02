Mobilità professionale, il Comune di Piacenza assume 25 figure da altri enti pubblici

C’è tempo fino al 22 febbraio, per candidarsi a una delle cinque procedure di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane, rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, per un totale di 25 posti in diverse aree operative.

Questi i profili ricercati: 13 funzionari assistenti sociali e un funzionario amministrativo contabile da destinare al Settore Programmazione Economica (con inquadramento, in entrambi i casi, nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni); 5 istruttori amministrativo-contabili che lavoreranno in vari settori e 4 istruttori agenti di Polizia Locale (con inquadramento nell’area degli istruttori); due operatori esperti tecnici specializzati, con inserimento contrattuale nell’omologa categoria.

stabilizzazioni del personale

Stesso termine, il 22 febbraio, con i medesimi riferimenti informativi, anche per l’avviso pubblico inerente alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già in servizio presso il Comune di Piacenza, per 10 posti nel profilo di educatore, con inquadramento nell’area degli istruttori.

I requisiti richiesti sono consultabili tra i bandi di concorso pubblicati integralmente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.comune.piacenza.it e sul portale www.inpa.gov.it. Per ulteriori informazioni, i candidati possono contattare i seguenti recapiti: [email protected] o i numeri telefonici 0523-492054 e 0523-492219.