Pirandello pop e accessibile: al PalabancaEventi Michele Placido racconta la trilogia

“Porto in giro un Pirandello pop, accessibile al pubblico, come se io stesso fossi uno spettatore che va a teatro per apprendere”: questo il messaggio che ha lanciato Michele Placido alla folta platea del Palabanca Eventi, venuta ad assistere all’anteprima del suo spettacolo teatrale “Pirandello – Trilogia di un visionario”, di cui è regista e interprete, andato in scena al Verdi di Fiorenzuola.

Accompagnato da Mino Manni, attore, regista e attuale direttore del Teatro Verdi di Fiorenzuola, Placido ha raccontato il “suo” Pirandello, che “è il nostro Shakespeare, il nostro Molière, un autore con una grande capacità di portare l’umorismo nella tragedia”.

“Ho indagato Pirandello – ha proseguito Placido – che recentemente ho portato anche al cinema con “Eterno Visionario” così come ho fatto con Caravaggio, nella sua complessità, contradditorietà, e dimensione umana, pensando di farlo vedere a un pubblico che di quel pittore sa poco o nulla”.

Lo spettacolo, sostenuto dalla Banca di Piacenza e promosso in occasione delle celebrazioni del 90° anniversario del Premio Nobel per la letteratura assegnato allo scrittore e drammaturgo siciliano, abbraccia tre delle sue opere più iconiche, L’uomo dal fiore in bocca, La Carriola e Sgombero.