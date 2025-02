Scuole, chiuse le iscrizioni: i licei tengono, exploit dei geometri al Tramello

Per 2.500 circa studenti di terza media si sono concluse ieri sera le operazioni online di iscrizione al primo anno di diploma superiore. In attesa dei risultati consolidati (che potrebbero mutare il quadro, anche se solo marginalmente) i primi esiti paiono confermare una netta prevalenza nelle scelte dei licei presenti a Piacenza e nei due poli di Castello e Fiorenzuola, una flessione dei tecnici (a eccezione della performance dell’istituto per geometri Tramello, che passerà da 64 a 105 nuovi ingressi a settembre) e una buona tenuta dei professionali. Da registrare c’è il positivo debutto del nuovo quadriennale tecnico 4+2 (al Tramello inedito e al secondo anno al Volta, ancora in bilico con 12 iscritti all’Isii Marconi ma la scuola si è detta fiduciosa di raccogliere ulteriori adesioni nei prossimi giorni) e così pure il buon ingresso in campo del nuovo corso di Oss al Mattei di Fiorenzuola con una ventina di adesioni.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’