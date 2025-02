I PanPers portano al Politeama lo spettacolo Bodyscemi: tutto esaurito

Pienone al cinema Politeama di Piacenza per lo spettacolo Bodyscemi dei PanPers.

Il duo comico, composto da Angelo Pisani e Luca Peracino, al momento è in tournée in tutta Italia con il nuovo spettacolo che offre interessanti spunti sul tema che domina il dibattito pubblico: il contrasto fra politicamente corretto e politicamente scorretto.

I comici di Torino, che si avvicinano ai 40 anni, hanno voluto affrontare nuovi temi, che non erano ancora stati protagonisti nell’arco della loro carriere, come il cambiamento climatico e i conflitti mondiali: “Vogliamo dimostrare che non siamo più i ragazzi che siamo stati per gli ultimi quindici anni, così abbiamo voluto fare una cosa nuova, affrontando gli argomenti dell’attualità. Ormai abbiamo quasi quarant’anni e forse è l’ora di crescere” queste le parole di Andrea Pisani.

Momenti particolarmente divertenti per il pubblico sono stati la rappresentazione di una sessione di brainstorming della Disney con conseguente messa in scena di un cartone e l’improbabile rivisitazione del brano “Bella Stronza” di Marco Masini da parte di Fedez per il Festival di Sanremo.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI