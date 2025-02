On ER: questa sera su Telelibertà welfare e Giorno del Ricordo con Chiara Sirk

Il Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno, ma anche la politica nella nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, che va in onda questa sera su Telelibertà. Ospite in studio Chiara Sirk, presidente del comitato di Bologna dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Il tema di apertura della trasmissione di questa settimana è la sanità, con la commissione presieduta da Giancarlo Muzzarelli che ha visto l’informativa dell’assessora al Welfare Isabella Conti sul fondo per la non autosufficienza. L’assessora ha parlato di una popolazione che sta invecchiando, dell’importanza della figura del caregiver e di come la Regione Emilia-Romagna punterà a sostenere i parenti delle persone non autosufficienti.

Per il Giorno del Ricordo, proprio il 10 febbraio, l’Assemblea ha organizzato un convegno dove sono intervenuti, oltre al presidente dell’Assemblea Maurizio Fabbri, il professor Gianni Oliva e la fotografa Lucia Castelli, che ha trascorso l’infanzia al Villaggio san Marco di Fossoli. Le sue foto, esposte in una mostra in viale Aldo Moro, raccontano l’esodo degli italiani che lasciarono l’Istria. Nell’intervista, Chiara Sirk ha raccontato la sua vita da esule, del clima che si respira in Emilia-Romagna e a Bologna riguardo al Giorno del Ricordo, ma anche dell’importanza di raccontare questi fatti storici anche ai giovani.