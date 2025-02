“Scarpette Rosse”, il film “Rebecca, la prima moglie” di Alfred Hitchcock

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Rebecca – La prima moglie”, un film del 1940 diretto da Alfred Hitchcock, tratto dall’omonimo romanzo di Daphne Du Maurier. Primo film americano di Hitchcock, vincitore di due premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, “Rebecca” ruota intorno a una casa, l’antica dimora di Manderlay in Cornovaglia, dove arriva una timida ragazza inglese, sposata da poco con il ricco vedovo Maxim de Winter, interpretato da Lawrence Olivier.