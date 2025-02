Sviluppo sostenibile della Libia, anche tre aziende piacentine al “Mena Project”

Tre aziende piacentine a Bengasi, in nome dello sviluppo sostenibile della Libia. Si è svolto tra lunedì 3 febbraio e mercoledì 6 gennaio al polo fieristico di Bengasi il “Mena Project”, evento fieristico nato su iniziativa della Camera di Commercio Italo-Libica e dedicato alla ricostruzione e allo sviluppo della Libia orientale, recentemente vittima di fenomeni climatici estremi che hanno messo duramente alla prova le sue infrastrutture.

Nella delegazione italiana anche tre realtà del territorio piacentino: Delta Service, Terry Life e Rizzi Design Studio. Durante lo svolgimento della fiera, gli stand piacentini hanno ricevuto anche la visita del console italiano in Libia, Francesco Saverio de Luigi, e i loro rappresentanti hanno preso parte a una cena al consolato insieme al resto della delegazione italiana all’evento.

“A Bengasi si respira la voglia di cambiamento e di ripartenza di un intero Paese” ha detto Michel Malchiodi, socio fondatore di Delta Service, specializzata nella disinfezione e nella distribuzione di acqua potabile. Alla sua terza presenza in terra libica, questa volta l’azienda si è posta a capo della delegazione piacentina.

“Non solo i visitatori, ma anche le numerose autorità e ministri locali si sono meravigliati di fronte al distributore di acqua naturale e gasata che abbiamo esposto nel nostro stand. Visto l’entusiasmo, abbiamo deciso di donarlo alla popolazione bengasina al termine della fiera”. Durante il soggiorno, Delta Service ha inoltre offerto materiale da disegno a un’associazione locale che aiuta i giovani affetti da autismo ad esprimersi attraverso l’arte, un gesto ricambiato dal dono simbolico di un quadro dipinto dagli artisti all’azienda.

Anche Lucia Cattivelli, che alla fiera ha rappresentato il marchio di biancheria ecologica Terry Life, è rimasta toccata da questo aspetto della bengasina: “Business sì, ma anche inclusione – precisa – per me è stato un piacere portare le nostre collezioni tessili dal laboratorio di Piacenza direttamente qui a Bengasi. Ho visto un quadro diverso da quello che spesso ci mostrano i media: mi hanno colpito piacevolmente l’accoglienza, il rispetto da parte di tutte le persone incontrate e la particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle persone fragili”.

Nella delegazione piacentina al “Mena Project” anche Carla Rizzi, titolare dell’azienda piacentina di arredamenti interni ed esterni Rizzi Design Studio: “Mi è bastato cogliere quanto il Made in Italy sia apprezzato in questo Paese e quanti progetti stiano partendo per farmi dire “sì, ci sarò”. E ho fatto bene – racconta – ho incontrato persone, uomini e donne, che hanno idee e che guardano avanti con fiducia: ad esempio, gli studenti dell’università locale mi hanno mostrato orgogliosi i loro progetti, curati in ogni dettaglio”.